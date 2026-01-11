政府与党内の一部で、1月下旬にも衆議院を解散する案が浮上していることをめぐり、11日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」では、自民、立憲民主両党の政調会長が意見を交わしました。自民党・小林鷹之政調会長：解散、これはもう総理の専権事項ですから。一般論で言えば、「常在戦場」という言葉が適切かわかりませんけれども、いつそういうことがあっても出遅れることがないように、日々鍛錬をしていくということは当然のこと