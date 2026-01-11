timeleszの原嘉孝（30）が11日、都内で、ナレーターを務めた。ドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表栄光への始発点―」（監督川上崇文）の公開記念舞台あいさつに出席した。昨年2月にtimeleszに加入し、もうすぐ1年。今年の目標は「団結」で、「仲がいいのは変わらず、より大きなグループになっていけたら」と意気込んだ。