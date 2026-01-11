埼玉・春日部市で高齢の男性が車にひき逃げされ死亡した事件で、65歳の女が逮捕されました。団体職員の明日弓子容疑者（65）は10日午後5時半過ぎ、春日部市小渕の路上で、近くに住む75歳の男性を車ではねて死亡させ、そのまま逃走した疑いが持たれています。明日容疑者は一度自宅に帰ったあと、約30分後に現場に戻ってきていて、警察官に「事故を起こしてしまったかもしれない」と話していたということです。明日容疑者は調べに対