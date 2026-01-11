2019年にTBS日曜劇場『グランメゾン東京』で木村拓哉が主演すると聞いた当初、筆者は実はあまり惹かれなかった。同枠で木村が主演を務めた『Beautiful Life ～ふたりでいた日々～』（2000年）、『GOOD LUCK!!』（2003年）といった名作からは10年以上の時が経っており、あの輝きをもう一度観ることはできないだろうと予想していたのだ。 参考：木村拓哉の“宝物”が増えた『グランメゾン東京』“本物”であり続け