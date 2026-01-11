バーミンガム(英2部)のFW古橋亨梧が10日、FAカップ初戦となった3回戦・ケンブリッジ(4部)戦で8月以来となる今季公式戦2点目を記録した。1-0でリードする前半42分、古橋がハーフウェーラインを越えたところで相手DFに猛プレスをかけてボールを奪取。GKと1対1の決定機を迎えると、ゴール右に流し込んで追加点を奪った。先発出場の古橋は76分間のプレーとなり、チームは3-2で勝利している。古橋はバーミンガムに加入した今季こ