[故障者情報]名古屋グランパスは11日、MF森島司が右ハムストリング肉離れと診断されたことを発表した。チームは今月5日に始動したが、8日の練習中に負傷したという。全治期間は公表していない。森島は昨年のJ1で36試合1得点だった。