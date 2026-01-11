ボストン・セルティックス vs サンアントニオ・スパーズ日付：2026年1月11日（日）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 95 - 100 サンアントニオ・スパーズ NBAのボストン・セルティックス対サンアントニオ・スパーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティックスがリードし26-21で終了する。第2クォ&#125