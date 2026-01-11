シカゴ・ブルズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年1月11日（日）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 125 - 107 ダラス・マーベリックス NBAのシカゴ・ブルズ対ダラス・マーベリックスがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし36-28で終了する。第2クォーターはシカ