【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、オープニング、エンディングテーマを担当しているTVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2話放送直後に、ノンクレジットエンディング映像がプレミアム公開、さらにその直後に楽曲「BABY」MVもプレミア公開されることが発表された。 ■MVは蒼樹靖子（スタジオモナド）書き下ろし小説『My Dear……』および楽曲の世界観をもとに制作 『花ざかりの君たちへ』は、1996年