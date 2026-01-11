将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。注目の一戦は、永瀬九段の先手で角換わり腰掛け銀の最新形となった。【映像】藤井王将と永瀬九段が選んだ掛川おやつ防衛5連覇を目指す藤井王将と、2期連続3度目の挑戦となった永瀬九段が激突している注目のシリーズ