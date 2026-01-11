巨人からポスティングシステムでブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が11日、都内の日本記者クラブで会見を行った。巨人の現役選手が同クラブで会見を行うのは、1977年に756号本塁打を放った王貞治以来、49年ぶり2人目となった。移籍にあたり、どこにメジャーの魅力を感じていたかと問われた岡本は「小さい頃からなぜか、いずれそこでプレーしたいと子供ながらに思っていた」と返答。「でも、年齢が上がるにつれ