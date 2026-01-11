◇サッカー・アフリカ選手権(日本時間11日、モロッコ)アフリカ選手権は11日に準々決勝の2試合が開催され、ナイジェリアとエジプトが勝利。前日に勝ち上がったモロッコ＆セネガルと合わせ、ベスト4が出そろいました。ナイジェリアはアルジェリアと対戦。両チーム合わせて8枚のイエローカードが提示された激しい一戦は、ナイジェリアが後半の2ゴールで勝利しています。エジプトとコートジボワールの一戦は激しい点の取り合いに。前半