【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！ プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は声が出にくくなったというボーカリストのお悩みです。【お悩み】声が出にくくなってかすれやすい。声をしっかり出すためには？（４０代男性）【アドバイス】背中と脇を緩めて呼吸をしやすくさせてください！【解説】長年歌手として活躍している４０代の男性。ロックバン