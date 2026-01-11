【音楽タイムマシン】新年最初の「音楽タイムマシン」は、ロックが最も熱かった１９７０年代にリリースされ「名盤」と呼ばれるライブ盤を厳選してお送りします。とにかく７０年代のライブ盤は名作揃い。熱いライブ盤の数々を聴けば、冬の寒さも吹き飛ぶ！（＊題名と曲順は当時の日本盤アナログに準じています）【レッド・ツェッペリン「レッド・ツェッペリンライヴ！！永遠の詩」（１９７６年）】ハードロックの頂点を極めた