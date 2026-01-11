YOASOBIが、1月4日（日）より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマおよびエンディングテーマを担当している。このうちエンディングテーマ「BABY」を含めたアニメノンクレジットエンディング映像がYouTubeにて公開、さらにその直後には楽曲「BABY」の・ミュージックビデオを公開することが決定した。『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少