GRe4N BOYZのHIDEが青春時代を過ごし、現在PR大使を務める高知市のPRソング「潮騒の詩」が本日1月11日に配信リリースされた。また、高知への想いが詰まった同曲の映像“高知市シティプロモーション動画”が、本日の高知市成人式でお披露目された。高知市PRソング「潮騒の詩」は楽曲制作にあたり、高知市内外のゆかりのある方からメッセージを募集して制作されたもの。「高知から旅立つ人に対するいってらっしゃい」や「高知に帰っ