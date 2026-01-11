1月9日に幕を開けたばかりの映画『五十年目の俺たちの旅』の公開記念舞台挨拶が10日、TOHOシネマズ日比谷にて開催。主演兼初監督を務めた中村雅俊をはじめ、共演者の秋野太作、田中健、岡田奈々が登壇し、ついに公開となった本作の見どころなどを語った。【写真】同じメンバーで50年、映画『五十年目の俺たちの旅』舞台挨拶の様子1975年10月から日本テレビ系で放送されたドラマ『俺たちの旅』は、中村演じるカースケ（津村浩介