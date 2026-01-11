お笑いコンビ「納言」の薄幸が朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。「ギャル新年会」と称した動画で、女芸人の恋愛事情を語った。幸が「合コンに、去年？今年から行き始めてるんですけど。でもまだちゃんとデートに行ってないから、デートします」と宣言。エルフ・荒川が「デートのお話とか聞いたことないっていうか。何が止めてるんですかそれを。いいなと思ってから会いたい感じですか」と