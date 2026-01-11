昨年１２月に２６年度の新規調教師試験に合格し、２月末で騎手を引退予定の和田竜二騎手＝栗東・フリー＝は、１月１１日の京都１Ｒでメイショウソウテン（牡３歳、栗東・鈴木孝志厩舎、父ブリックスアンドモルタル）に騎乗し、落馬。左脚、左腕の負傷のため、３Ｒ以降は乗り替わりとなった。変更は以下の通り。３Ｒスタープレイン→吉村誠之助騎手６Ｒレーンアジリティ→高倉稜騎手７Ｒプレデスティナー