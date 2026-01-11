私は自分の文を現実性は大きくなくても少し理想主義的なビジョンを持って書いてみるつもりだった。私は2025年の時点で10年間を振り返るということで文の骨格を決めた。題名は大層に「過去からの解放：未来を見るための回顧」だった。その内容は次の通りだった。「当時中国はすでに経済・軍事大国に浮上しており、これは既存の覇権国である米国との対立を示唆していた。東アジアには慢性的な過去史をめぐる対立と日本が中心となった