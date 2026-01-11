PL学園（大阪）野球部OBの懇親会が11日、大阪市内のホテルで開かれた。高校野球の甲子園大会で春夏通算7度の優勝を誇る名門で、片岡篤史、宮本慎也の両氏ら88人が出席した。会の冒頭で桑田真澄OB会長（オイシックスCBO）があいさつ。同校の生徒数は中学34人、高校39人であることを明かし、「我々の願いである野球部復活以前にPL学園の学校存続自体が非常に大きな岐路に立っています。大変残念ですが、この現状をしっかりと受