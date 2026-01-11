野党各党の党首は11日のNHK番組で、高市早苗首相が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していることを受け、2026年度予算案成立が遅れることへの影響や政治空白に懸念を示した。候補者擁立など準備を急ぐ考えも表明した。立憲民主党の野田佳彦代表は「普通は予算成立後ではないかと思っていたが、衆院解散があるならば、政権を代えていくため全力を尽くす」と強調。多党化する中で単独過半数は困難だとして「比較第1