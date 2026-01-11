動画配信サービスの「U-NEXT」で、世界的人気アニメ『パウ・パトロール』のスピンオフシリーズ『ラブル＆クルー』の独占配信がスタートした。毎週土曜日正午に1話ずつ新エピソードを配信予定。【画像】『ラブル＆クルー IN シアター』場面カット世界160以上の国と地域で放送され、各地で視聴率一位を記録した大ヒットテレビアニメ『パウ・パトロール』。個性豊かな子犬たちが力を合わせてトラブルを解決する物語が子どもたちの