都内に点在する「激坂」の数々東京には郊外だけでなく、意外と身近なところに「激坂」があります。上がるのも下がるのも一苦労で、坂によってはかなり危険を感じるところも。ここでは東京都内の傾斜が激しい「激坂」を、地域別に10個チョイスしてご紹介します。【見るだけで息が切れそう…！】都内にある珠玉の激坂を写真で（画像）こうした「激坂」が集中しているのが、東京都心部の西北にあたる文京区、新宿区、豊島区にまた