【あったかギア＆グルメ最前線】一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。＊＊＊＜Part 3＞冬グルメ自宅や職場で心も体もしっかり温まる冬グルメを紹介。ポイントは調理の手軽さ。年始で忙しくても簡単に調理ができたり、すぐ食べたりできる商品をセレクト。紹介してきた家電