瀬戸内地方は強い寒気が流れ込み強風が続いています。岡山県北では断続的に雪が降っています。 【写真を見る】強い寒気が流れ込み瀬戸内地方は強風や雪岡山県北では積雪と厳しい冷え込み交通機関への影響も【岡山】 真庭市蒜山では強い風に雪が舞い厳しい寒さとなりました。午前10時現在の積雪量は真庭市の上長田で31センチ、新見市の千屋で13センチなどとなっています。 また最低気温は新見市の千屋でマイナス4.3℃、真庭