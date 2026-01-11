楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「温泉宿スペシャルオファー」を1月9日午前10時から20日まで開催する。対象施設では特別プランを設定するほか、最大20％割引クーポンを配布する。対象施設は、ホテルエミオン東京ベイ、鴨川グランドホテル、三井ガーデンホテル柏の葉、リーベルホテル大阪、白浜古賀の井リゾート＆スパ、ウェスティン都ホテル京都など、全国に設定されている。