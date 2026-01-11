女優の細川直美が8日に自身のアメブロを更新。新年会で火鍋を楽しんだことを明かした。この日、細川は「昨日の突然の新年会では火鍋をいただきました」と報告し、料理の写真を公開。「薬膳鍋なので色々な物が入っていて風邪のひき始めなどに食べると治ってしまったり、とにかく身体が温まります」と説明し「とても久しぶりでしたが、やっぱり美味しかったです」と満足した様子でつづった。続けて、新年会の最中に「ネイルサロンの