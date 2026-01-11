大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月10日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ（GS）第２節でUAEと対戦。３−０で快勝して２連勝を飾った。この一戦で見事なパフォーマンスを見せたのが、大関友翔だった。開始５分、ペナルティーエリア内で浮き球を収めるとPKを獲得。これがンワディケウチェブライアン世雄の先制点に繋がる。さらに圧巻だったのは、37分のゴールだ。ボックス手前の中