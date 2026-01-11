並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字がだんだん大きくなっています。2つの数字の関係性に注目すると、法則が見えてくるはずです。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。3, 4, 7, 11, 18, 29, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：47正解は「47」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの