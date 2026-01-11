大谷を口説き落とすために、自ら出馬したトラウトがかけた言葉とは？(C)Getty Images今から約9年前、大谷翔平は、メジャー契約を獲得できるようになる25歳を待たずしてMLB球団への移籍を決断。プロの世界、ましてや米球界において“超異例”と言える二刀流挑戦を志した23歳を巡っては、複数球団が獲得競争を展開。最終的に「投打でのプレー容認と支援」を約束したエンゼルスとの契約が成立した。【動画】トラウトを翻弄しての奪