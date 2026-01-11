言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、情景が目に浮かぶような、どこか詩的な響きを持つ言葉が集まりました。言葉の「頭」に来るか「最後」に来るか。風景をイメージしながら、空欄にぴったりの2文字を探し出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きみちひと□□□□ださざ□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：なみ正解は「なみ」で