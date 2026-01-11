愛知県瀬戸市の東海環状自動車道で10日夜、男女4人が乗った乗用車が横転する事故があり、1人が死亡、3人が重軽傷を負いました。警察によりますと、10日午後7時前、瀬戸市長谷口町の東海環状道外回り・せと赤津IC付近で、「黒っぽい乗用車が横転している」と目撃者から119番通報がありました。警察が現場に駆け付けると、男女4人が乗った乗用車がひっくり返っていて、運転していた豊橋市の施設職員・堀田三加さん(30)が意識