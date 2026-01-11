昨年11月26日、初のウクライナ人大関が誕生し角界が沸いた。【写真】心に残った「昭和・平成・令和のおすもうさん」1位のすごい肉体美所用14場所という史上最速のスピードで大関となった安青錦（21＝安治川部屋）には、今後の活躍も大いに期待できるだろう。ニューヒーロー誕生を予感させるニュースだが、相撲界にはこれまでにもさまざまな“ヒーロー”が存在している。そこで、全国の男女500人を対象に、『私の心に残る“昭