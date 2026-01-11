魚のうろこの質感などをリアルに再現した「さかなかるた」の企画展が１６日、広島市中区の広島もとまち水族館で始まる。観覧無料（入館料は必要）で、３月８日まで。さかなかるたは、特殊な印刷技術でうろこの凹凸や模様、色彩などを再現。裏面には魚の名称や雑学が記されている。館内のギャラリーに、サバやカジキ、ニシキゴイなど６０種類のかるたをＡ３サイズに引き伸ばしたパネルを展示する。うろこの見た目から魚の種類