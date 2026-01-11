今月23日に召集予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が政権内で浮上しています。連立を組む日本維新の会の吉村代表は11日、「戦う準備を整えている」と述べました。ある政権幹部は、通常国会冒頭での衆議院の解散について、「検討するのは自然な事」と述べました。別の政権幹部は「選択肢の1つだ」としています。高市総理大臣としては、高い政権支持率を背景に衆議院選挙に勝利し、政権基盤を安定させたい狙いです。解散した