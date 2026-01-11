『スーパーマン』（2025）などの新DCユニバースを統括する、DCスタジオ代表のジェームズ・ガンが、によるワーナー・ブラザース買収について初めて公に語った。 2025年12月5日、Netflixはワーナー・ブラザース・ディスカバリーのスタジオ＆ストリーミング部門を買収する契約を締結したことを発表。公式の声明にて、「ワーナーによる現在の事