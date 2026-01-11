コメディエンヌのパク・ナレと元マネージャーのA氏の対立が新しい局面を迎えた。数時間の間に完全に変わった元マネージャーの態度に起因している。去る1月9日、あるYouTubeチャンネルを通じて公開された通話の録音記録には、パク・ナレとA氏の会話が盛り込まれた。12月8日1時40分頃だ。【写真】パク・ナレ、性行為を無理矢理マネに見せた？録音のなかのA氏は、「なぜこんな状況にまでなったのかわからない。ここまでしたくなかった
