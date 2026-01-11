俳優の日野友輔が１１日、都内で１ｓｔ写真集「ｈｉｓＴＯＲＹ１」（ワニブックス刊、税込３５２０円）の重版記念イベント取材会に登場した。取材会では、同じ愛知県出身で高校の同級生にあたる将棋の藤井聡太王将の話題に。昨年は、テレビ朝日系「仮面ライダーガヴ」に出演するなど、大きな注目を浴びたが、藤井との距離感は「まだまだ、ちょうどくるぶしくらいかな（笑）。」と謙遜。高校時代を振り返り、「ああ見えて彼、