11日の九州北部は厳しい冷え込みとなり、山地では雪が降りました。九州北部地方の上空に強い寒気が流れ込み、福岡県添田町の英彦山では朝から雪が降りました。県内の最低気温は八女市で0.7℃、久留米市で2.2℃福岡市で4.0℃など、各地で厳しい冷え込みとなりました。雪の影響で九州道の福岡ICから八幡ICの上下線は、朝7時から通行止めとなりましたが、午前11時前に解除されました。福岡・佐賀で12日朝6時までの24時間に降る雪の量