お祭りをイメージした装飾三菱自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『デリカミニ』をベースとしたカスタムカーを展示した。【画像】東京オートサロン2026の三菱ブースは『デリカ祭り』で大賑わい！ベースのデリカミニと合わせてチェック全61枚今回の三菱ブースのテーマは『デリカ祭〜遊び心を解き放て〜』とし、特別ラッピングのデリカミニ『デリ丸。フェスタ（DERIMARU