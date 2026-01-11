埼玉県新座市のアパートで女性の遺体が遺棄された事件で、逮捕された知人の男が「女性の自宅の前で鼻を数発殴り、車に押し込み自宅に連れて行った」という趣旨の供述をしていることが分かりました。この事件は今月、川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体が新座市のアパートの一室で見つかり、山口新容疑者（53）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。警察によりますと、山口容疑者は今月6日、帰宅した山本さんを車で連れ去った