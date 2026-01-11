不正に入手したキャッシュカードを使用し、常陸大宮市内のコンビニATMから現金20万円を盗んだとして、2026年1月10日午後、23歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定で無職の男（23）です。 警察によりますと、男は2025年12月18日、不正に入手した茨城県常陸大宮市に住む80代の女性名義のキャッシュカードを使用し、常陸大宮市内のコンビニATMから現金20万円を盗んだ疑いが持たれています。