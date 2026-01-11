県内は冬型の気圧配置が強まり、南部・北部の山地では11日夕方にかけて大雪に注意が必要です。 県内の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、南部、北部に大雪注意報、五島の海上に暴風雪警報が発表されています。 12日正午までの24時間に多いところで南部、北部の山地で3センチの雪が降る見込みです。 交通機関にも影響が出ています。 長崎バイパスと川平有料道路が上下線とも通行止めとなっているほか、海の便では九州商船のジ