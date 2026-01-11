10日、女子プロゴルファーの菅楓華が、宮崎県の母校・日章学園中学校で行われた『はたちの集い』に出席した。【写真】女子プロの振り袖姿、集めました自身のインスタグラムでは振り袖姿の写真を投稿。「青が大好きなので青メインの着物にしてみました。20年間支えてくれた両親に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いをつづった。さらに「これからいろいろなことに挑戦し、進化できるよう頑張ります」と今後への意気込みも明かしてい