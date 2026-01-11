2025年開催されたスポーツの国際大会や全国大会で優勝した 熊本県関係の選手を称える祝賀会が10日開かれました。 祝賀会には2025年の国際・全国大会で優勝した県内の選手21競技 のべ250人以上のうち116人が出席しました。会ではインターハイ剣道女子個人で優勝した八代白百合学園高校の中司美羽（なかつか・みゆ）選手が今後の抱負を述べました。 「熊本県で過ごしてきた貴重な時間を今後の成長に生かし、これからも