トランポリンで五輪2大会連続出場の森ひかる（26）が10日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。英国での生活などについて語った。英国を拠点に活動しており「他の子たちはイギリスで働いているのでポンドの収入があるんですけど。私は日本の収入で生活している。全部を倍で計算しながらお買い物してる」と説明。「外食してパスタ食べるのに4000円。ラーメンも1杯4000円」すると