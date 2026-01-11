モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華（40）が8日、自身のインスタグラムを更新。手作りのサムゲタン＆昼食メニューを披露した。【写真】「さすがです」石川梨華が披露した手作りサムゲタンなどの“1人昼ごはん”石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」と問いかけつつ、「今朝作ったサムゲタン」「白米」「納豆」「たたききゅうり」「ブロッコリー」「キムチ」「数の子明太」「ジャスミンティー」とメニューを紹介し