タレントの上沼恵美子（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。同い年のスーパースターとの対面に歓喜する場面があった。この日は歌手の郷ひろみ、女優の大地真央とトークを展開。冒頭、上沼は「あたしね、お年玉やと思うてるんですよ、きょう、郷さんと大地さんにお会いできるのが」と切り出した。郷と上沼は70歳、大地は2月に70歳を迎える同い年で、「信じられますか、古希って70歳ですよ」と