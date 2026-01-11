くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。人前でご飯を食べることが苦手なことを明かした。上田はイタリア・ベネチアに訪れ、イカ墨のパスタを食べていた。「撮影に限らず人前で食べるのが苦手なんだよ。恥ずかしいんだよ。だから20代のころ女の子とデートするじゃない。なるべく食べているところをその女の子に見せたくないから、コンビニおにぎり2個とか買ってそれ食